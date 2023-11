Atelier danse et musique en famille Maison de quartier Prés aux bois Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Atelier danse et musique en famille Maison de quartier Prés aux bois Versailles, 20 janvier 2024, Versailles. Atelier danse et musique en famille Samedi 20 janvier 2024, 15h30 Maison de quartier Prés aux bois 9 € / personne/atelier (adhérent)

12 € / personne/atelier (non adhérent)

Adhésion pour un an, de date à date : familiale : 15 €, réservation obligatoire. A partir de jeux chorégraphiques et musicaux. Maison de quartier Prés aux bois 29, rue de l’Ecole des Postes – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 39 53 00 32 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/montreuil-pres-aux-bois/ [{« type »: « email », « value »: « lamecaniquedesfluides@sfr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 55 21 38 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Cie La Mécanique des Fluides Détails Catégories d'Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Prés aux bois Adresse 29, rue de l'Ecole des Postes - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 5 Age max 99

