Yvelines Loto de Noël Maison de quartier Prés aux bois Versailles, 16 décembre 2023 13:30, Versailles. Loto de Noël Samedi 16 décembre, 14h30 Maison de quartier Prés aux bois Entrée libre Venez nombreux participer au loto de Noël autour d’un goûter partagé. Maison de quartier Prés aux bois 29, rue de l’Ecole des Postes – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 39 53 00 32 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/montreuil-pres-aux-bois/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 53 00 32 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Heure : 13:30 Catégories d'Évènement: Versailles, Yvelines Autres Code postal 78000 Lieu Maison de quartier Prés aux bois Adresse 29, rue de l'Ecole des Postes - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines

