Halloween au Parc Saint-Paul Maison de quartier Prés aux bois Versailles, 30 octobre 2023

Halloween au Parc Saint-Paul Lundi 30 octobre, 10h00 Maison de quartier Prés aux bois Sur inscription

Plus de mille citrouilles, des monstres vivants, des fantômes, 200 squelettes, des sorcières et autres dizaines d’araignées en tous genres accueilleront les plus courageux des visiteurs de la maison de quartier pour une journée ensorcelante. Redécouvrez le Parc Saint-Paul (Oise) dans une ambiance différente… et pourquoi pas en venant déguisés !

Maison de quartier Prés aux bois 29, rue de l’Ecole des Postes – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 39 53 00 32 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/montreuil-pres-aux-bois/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T10:00:00+01:00 – 2023-10-30T17:00:00+01:00

