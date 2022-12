Tranche de cirque Maison de quartier Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Tranche de cirque Maison de quartier Porchefontaine, 11 janvier 2023, Versailles. Tranche de cirque Mercredi 11 janvier 2023, 16h00 Maison de quartier Porchefontaine Spectacle de clown Par Bruno Lanteri Maison de quartier Porchefontaine 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles Porchefontaine Versailles 78000 Yvelines Île-de-France One man show où la jonglerie, l’équilibre, la musique, la magie, l’art clownesque et la participation du public se conjuguent de façon burlesque et inattendue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T16:00:00+01:00

2023-01-11T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Porchefontaine Adresse 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles Porchefontaine Ville Versailles lieuville Maison de quartier Porchefontaine Versailles Departement Yvelines

Maison de quartier Porchefontaine Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Tranche de cirque Maison de quartier Porchefontaine 2023-01-11 was last modified: by Tranche de cirque Maison de quartier Porchefontaine Maison de quartier Porchefontaine 11 janvier 2023 Maison de Quartier Porchefontaine Versailles Versailles

Versailles Yvelines