Projection du long-métrage Le germe du renouveau d’Andy Anison Vendredi 27 octobre, 19h00 Maison de Quartier Porchefontaine, Salle Delavaud Entrée libre

Être ou ne plus être humains, mais des machines évoluées surpuissantes, mais sans âme ? That is thé question. Film sur un monde « parfait », enfin presque ! Car derrière les apparences se cache la dure réalité ! Qu’avons-nous fait de notre beau monde ? Un retour au naturel est-il encore possible ? Avec ou sans nous !

Maison de Quartier Porchefontaine, Salle Delavaud 86 rue Yves Le Coz Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T21:30:00+02:00

