L’histoire de la chicorée se révèle à vos yeux et vos papilles ! maison de quartier Pont Loby Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord L’histoire de la chicorée se révèle à vos yeux et vos papilles ! maison de quartier Pont Loby Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque. L’histoire de la chicorée se révèle à vos yeux et vos papilles ! Samedi 16 septembre, 10h00, 13h30 maison de quartier Pont Loby entrée libre Du 12 au 26 septembre

Exposition – vernissage le mardi 12 septembre à 18h

L’histoire de la chicorée se révèle à vos yeux et vos papilles !

Entre maraîchage, industrie et savoir-faire culinaire, la chicorée fait partie du patrimoine vivant dunkerquois. L’association Hispasec en partenariat avec la maison de quartier du Pont Loby, l’entreprise Chicorée du Nord et le Cottage social des Flandres raconte son histoire. maison de quartier Pont Loby 1602 rue du banc vert 59640 Dunkerque Dunkerque 59640 Petite-Synthe Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu maison de quartier Pont Loby Adresse 1602 rue du banc vert 59640 Dunkerque Ville Dunkerque Departement Nord Lieu Ville maison de quartier Pont Loby Dunkerque latitude longitude 51.019261;2.343608

maison de quartier Pont Loby Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/