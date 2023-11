Gastronomie : Accords mets / vin du repas de Noël Maison de quartier Paul Fort Vitry-le-François, 2 décembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Atelier de gastronomie avec Laurent Blondeau, chef, membre de l’association des étoilés de champagne et Coralie Brachet, commerciale en vin. Sur réservation. 16h et 18h30..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Maison de quartier Paul Fort

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Gastronomy workshop with Laurent Blondeau, chef and member of the Association des étoilés de Champagne, and Coralie Brachet, wine saleswoman. Reservations required. 4pm and 6:30pm.

Taller de gastronomía con Laurent Blondeau, chef y miembro de la Association des étoilés de Champagne, y Coralie Brachet, vendedora de vinos. Reserva previa. 16.00 y 18.30 h.

Gastronomie-Workshop mit Laurent Blondeau, Chefkoch, Mitglied der Association des étoilés de champagne und Coralie Brachet, Weinhändlerin. Nur mit vorheriger Reservierung. 16 Uhr und 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne