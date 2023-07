Spectacle : Fragments, clôture de résidence de la compagnie In Fine, parcours n°3 « Paysages inattendus » Maison de quartier Ouest Rouen, 17 septembre 2023, Rouen.

Spectacle : Fragments, clôture de résidence de la compagnie In Fine, parcours n°3 « Paysages inattendus » Dimanche 17 septembre, 15h00 Maison de quartier Ouest Durée 50 min.

FRAGMENTS

Après bientôt trois ans passés en résidence-mission au cœur des quartiers Ouest de la ville de Rouen, la compagnie In Fine vous propose de découvrir ce territoire et son histoire.

À travers 3 parcours poétiques, musicaux et dansés, les artistes danseur-ses, musiciens et comédien-nes de la compagnie In Fine vous emmènent au cœur de l’histoire méconnue de cette partie de la ville de Rouen et de son patrimoine. Une plongée artistique dans les rues et ruelles pour voir autrement et découvrir différemment.

– Parcours n°1 : Passé portuaire

Sam 16 : 16h30

Durée : 40 min

RDV : sur la place devant l’école Brière – rue Émile Leudet

– Parcours n°2 : Luciline

Dim 17 : 10h30

Durée : 35 min

RDV : à l’angle du mail Andrée Putman et du Passage de la Luciline

– Parcours n°3 : Paysages inattendus

Dim 17 : 15h

Durée : 50 min

RDV : à la maison de Quartier Ouest – Rue Mustel

• Final du parcours n°3

Dim 17 : 16h

Durée : 20 min

RDV : sur les façades des immeubles situés rue Moïse

Parcours assez « physique », prévoyez de bonnes chaussures !

Renseignements sur www.compagnieinfine.fr

Maison de quartier Ouest Rue Mustel, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Côteaux Ouest Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:50:00+02:00

©Hélène Léonard