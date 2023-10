Comment faire pour décrocher un stage scolaire ? – Mercredi 18 octobre Maison de quartier Odyssud Blagnac, 18 octobre 2023, Blagnac.

Comment faire pour décrocher un stage scolaire ? – Mercredi 18 octobre Mercredi 18 octobre, 13h30 Maison de quartier Odyssud Renseignements

Cap sur les stages scolaires ou comment aider les collégiens, lycéens et étudiants pour décrocher un stage, de la 3ème aux études supérieures.

– Liste non exhaustive des entreprises présentes : Airbus, Safra, Mairie de Blagnac, Supaéro, Proxité, CFA, Marriott hôtel, CGR Resort, l’aéroport Toulouse-Blagnac, Leclerc, groupe SEGEF, JOBIRL..

– Possibilité d’imprimer sur place votre CV et lettre de motivation

– L’entrée libre et gratuite, de 13h30 à 18h30

Maison de quartier Odyssud 2 rue des Camélias, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 74 06 »}, {« type »: « email », « value »: « MDQ-csOdyssud@mairie-blagnac.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T13:30:00+02:00 – 2023-10-18T18:30:00+02:00

2023-10-18T13:30:00+02:00 – 2023-10-18T18:30:00+02:00

stage étudiant