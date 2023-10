Le mercredi, c’est détente par le massage en famille – Mercredi 18 octobre Maison de quartier Odyssud Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Mercredi 18 octobre, 10h00
Sur inscription

La maison de quartier Odyssud vous propose un nouvel atelier parents-enfants le mercredi. Atelier destiné aux parents et leur bébé jusqu'à 3 ans en présence d'une professionnelle formée aux techniques de massage pour comprendre les bienfaits de la détente pour les tout-petits.

Maison de quartier Odyssud
2 rue des Camélias, 31700 Blagnac
Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie
Téléphone: 05 61 71 74 06
Email: MDQ-csOdyssud@mairie-blagnac.fr

2023-10-18T10:00:00+02:00 – 2023-10-18T11:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Blagnac, Haute-Garonne

