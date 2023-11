Initiation danse maison de quartier notre-dame Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Initiation danse maison de quartier notre-dame Versailles, 5 janvier 2024, Versailles. Initiation danse Vendredi 5 janvier 2024, 14h00 maison de quartier notre-dame Activité gratuite Les cours offrent différents niveaux de danse. De la maîtrise des pas essentiels des danses de salon ainsi que des chorégraphies clés qui donnent les outils pour danser en autonomie. Plus les niveaux augmentent, plus le rythme du cours se resserre, sans jamais perdre la bonne ambiance. maison de quartier notre-dame 7 rue sainte sophie 78000 Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130978330 »}, {« type »: « email », « value »: « timothu00e9.mulin@versailles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-05T14:00:00+01:00 – 2024-01-05T16:00:00+01:00

2024-01-05T14:00:00+01:00 – 2024-01-05T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu maison de quartier notre-dame Adresse 7 rue sainte sophie 78000 Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville maison de quartier notre-dame Versailles latitude longitude 48.810607;2.132551

maison de quartier notre-dame Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/