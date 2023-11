Enluminure pour tous maison de quartier notre-dame Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Enluminure pour tous maison de quartier notre-dame Versailles, 4 janvier 2024, Versailles. Enluminure pour tous Jeudi 4 janvier 2024, 14h00 maison de quartier notre-dame Activité gratuite, inscription en maison de quartier Cette technique ancestrâle permet de décorer un texte manuscrit. Les élèves apprendront à utiliser les différents outils et matériaux. maison de quartier notre-dame 7 rue sainte sophie 78000 Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130978330 »}, {« type »: « email », « value »: « maxime.ferrault@versailles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-04T14:00:00+01:00 – 2024-01-04T16:00:00+01:00

2024-01-04T14:00:00+01:00 – 2024-01-04T16:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu maison de quartier notre-dame Adresse 7 rue sainte sophie 78000 Ville Versailles Departement Yvelines Age min 8 Age max 99 Lieu Ville maison de quartier notre-dame Versailles latitude longitude 48.810607;2.132551

maison de quartier notre-dame Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/