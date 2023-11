Fête de Noël Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Fête de Noël Maison de quartier Notre-Dame Versailles, 20 décembre 2023, Versailles. Fête de Noël Mercredi 20 décembre, 10h00 Maison de quartier Notre-Dame Sur inscription par mail ou à la maison de quartier Afin de patienter jusqu’au 25 décembre, la Maison de quartier Notre-Dame vous invite à participer à des ateliers culinaires ukrainiens et décoratifs.

Ces activités vous permettront de découvrir les traditions ukrainiennes des fêtes de fin d’année. Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte-Sophie – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « morgane.gueguen@versailles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130978330 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T10:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00

2023-12-20T10:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Notre-Dame Adresse 7, rue Sainte-Sophie - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Maison de quartier Notre-Dame Versailles latitude longitude 48.810607;2.132551

Maison de quartier Notre-Dame Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/