Semaine bien-être 27 – 30 novembre Maison de quartier Notre-Dame Gratuit sur inscription par mail

Durant cette semaine, des ateliers de sophrologie et de relaxation vous seront proposés. Des temps conviviaux de confection de pâtisserie et de thé chinois en fin de journée.

Venez jouer en famille au jeu des différents temps de chacun au quotidien. « Qui fait quoi à la maison ? Quand et comment ? Combien de temps ? »

Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte-Sophie – 78000 Versailles

