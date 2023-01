Création d’une mascotte Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Création d’une mascotte Maison de quartier Notre-Dame, 8 mars 2023, Versailles. Création d’une mascotte 8 – 22 mars, les mercredis Maison de quartier Notre-Dame

Entrée libre

Envie de créer la mascotte du club jeunes de 11 ans à 17 ans à la maison de quartier ? Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte-Sophie – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 50 51 66 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/notre-dame/ Venez nombreux à la Maison de Quartier Notre Dame pour la création de la mascotte du club jeunes tous les mercedis du 8 mars au 22 mars 2023.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T16:30:00+01:00

2023-03-22T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Notre-Dame Adresse 7, rue Sainte-Sophie - 78000 Versailles Notre-Dame Ville Versailles Age minimum 11 Age maximum 17 lieuville Maison de quartier Notre-Dame Versailles Departement Yvelines

Maison de quartier Notre-Dame Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Création d’une mascotte Maison de quartier Notre-Dame 2023-03-08 was last modified: by Création d’une mascotte Maison de quartier Notre-Dame Maison de quartier Notre-Dame 8 mars 2023 Maison de quartier Notre-Dame Versailles Versailles

Versailles Yvelines