Stage de dessin 19 – 21 décembre

10€ pour chaque atelier

L’association arts plastiques organise pendant les vacances de Noël un stage de dessin et peinture pour les enfants de primaire et collège. Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte-Sophie – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 50 51 66 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/notre-dame/ Les séances auront lieu les après-midis. Le tarif est de 10€ pour chaque atelier. L’inscription peut se faire à un ou plusieurs ateliers.

