Permanences de la Maison des Adolescents Maison de quartier Nantes, jeudi 11 janvier 2024.

Permanences de la Maison des Adolescents La MDA informe, accueille, écoute et accompagne les adolescent·es et jeunes de 11 à 21 ans et leur entourage, parents et professionnel·les. 11 janvier 2024 – 26 juin 2025, les jeudis Maison de quartier Sur RDV en appelant le 02 40 20 89 65. Gratuit et anonyme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T13:30:00+01:00 – 2024-01-11T17:00:00+01:00

Fin : 2025-06-26T13:30:00+02:00 – 2025-06-26T17:00:00+02:00

La MDA ouvre des permances à la Maison de quartier du Breil

POUR QUI?

Les jeunes âgés de 11 à 21 ans : quelle que soit la raison, la MDA peut vous aider dans les difficultés que vous rencontrez en tant qu’adolescent·e.

Les parents, familles et entourages des adolescent·es.

Les professionnels et professionnelles des champs social, médico-social, sanitaire, éducatif, animation (etc) sur tout le territoire du département.

Vous pouvez venir à la MDA si…

Vous vous posez une question sur n’importe quel sujet.

Vous traversez une période difficile.

Vous rencontrez des problèmes dans votre famille, à l’école, avec vos amis, etc.

Vous avez besoin d’aide sur le plan éducatif, social, juridique.

Vous avez un problème d’addiction (alcool, drogues, alimentation, jeu…).

Vous accompagnez quelqu’un qui rencontre des difficultés.

Votre ado rencontre l’une de ces difficultés.

Qui vous accueille ? La MDA réunit de nombreux professionnel·les de l’adolescence :

éducateurs et éducatrices,

conseillers et conseillères,

psychologues,

travailleurs et travailleuses sociales.

Elle travaille aussi en collaboration avec de nombreux autres spécialistes extérieurs (nutritionnistes, pédiatres, psychiatres, médecins…) vers lesquels elle peut vous orienter si besoin.

Les entretiens sont gratuits, sans formalité administrative, et dans le respect de l’anonymat.

Vous serez reçu lors d’un premier entretien où vous pourrez parler de vos difficultés. Ensuite, les équipes de la MDA évalueront votre situation et vous proposeront un accompagnement ou vous orienteront vers d’autres professionnel·les.

Maison de quartier 52 rue du Breil Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire