Atelier sophrologie Maison de quartier, Nantes, 12 octobre 2023, Nantes.

Atelier sophrologie 12 octobre 2023 – 20 juin 2024, les jeudis Maison de quartier, Tarif selon quotient familial

La sophrologie est une méthode psychocorporelle utilisée comme technique de bien-être.

Méthode exclusivement verbale et non tactile, la sophrologie emploie un ensemble de techniques qui vont à la fois agir sur le corps et sur le mental. Elle combine des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou visualisation). Toutes ces techniques permettent de retrouver un état de bien-être et d’activer tout son potentiel. La sophrologie permet d’acquérir une meilleure connaissance de soi et d’affronter les défis du quotidien avec sérénité.

Les séances de sophrologie en groupe offrent une dynamique qui est source d’enrichissement mutuel.

Le groupe est propice à l’avancement de chacun. Les vécus et les partages des participants peuvent faire évoluer ses propres prises de conscience.

Les expériences des participants sont accueillies avec respect et bienveillance par l’ensemble du groupe. C’est dans ce cadre bien précis qu’apparaît, la compréhension de soi-même et de l’autre, sans analyse ni jugement

Alors si cela vous tente. Venez nous rejoindre.

Maison de quartier, 52 rue du Breil, nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 76 08 54

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T18:00:00+02:00 – 2023-10-12T19:00:00+02:00

2024-06-20T18:00:00+02:00 – 2024-06-20T19:00:00+02:00