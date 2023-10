Boxe française Maison de quartier, Nantes, 11 octobre 2023, Nantes.

Boxe française 11 octobre 2023 – 19 juin 2024, les mercredis Maison de quartier, Adhésion Accoord de 6,60€

La SAVATE boxe française est un sport de combat qui combine des techniques de coups de pied et de poing. Elle a été développée en France à la fin du XIXe siècle et est maintenant pratiquée dans de nombreux pays à travers le monde.

Les combattants portent des gants de boxe et des chaussures spéciales qui leur permettent de donner des coups de pied. Les coups de pied et de poing sont exécutés avec une grande précision et un contrôle. La SAVATE boxe française peut se pratiquer comme un moyen de fitness (Savate Forme) et de self-défense (Savate Défense).

Maison de quartier, 52 rue du Breil, nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T16:15:00+02:00 – 2023-10-11T17:30:00+02:00

2024-06-19T16:15:00+02:00 – 2024-06-19T17:30:00+02:00