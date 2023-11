Atelier de motricité parents-enfants Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Atelier de motricité parents-enfants Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois Versailles, 16 décembre 2023, Versailles. Atelier de motricité parents-enfants Samedi 16 décembre, 09h15 Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois 6 € / personne/atelier (adhérent)

9 € / personne/atelier (non adhérent)

Adhésion familiale pour un an, de date à date : 15 €

Sur réservation. Cet atelier est destiné aux enfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un ou plusieurs membres de leur famille et propose des temps de jeux avec petits matèriels, des chansons, rondes et parcours moteurs. Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois 29, rue de l’Ecole des Postes – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lamecaniquedesfluides@sfr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 55 21 38 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T09:15:00+01:00 – 2023-12-16T10:15:00+01:00

