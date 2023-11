Noël à Prés-aux-Bois Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Noël à Prés-aux-Bois Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois Versailles, 13 décembre 2023, Versailles. Noël à Prés-aux-Bois Mercredi 13 décembre, 13h30 Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois Tarifs selon taux d’effort Dans le cadre des activités des vacances de Noël, en partie autour de la période médiévale, une visite du château-fort de Dourdan, bâti à la fin du XIII° siècle par Philippe-Auguste sera organisée par la Maison de quartier Prés-au-Bois. La batisse offre aux enfants une visite médiévale qui les plonge au temps des chevaliers et des fêtes locales très animées pour toute la famille. Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois 29, rue de l’Ecole des Postes – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0139530032 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T13:30:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

2023-12-13T13:30:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois Adresse 29, rue de l'Ecole des Postes - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois Versailles latitude longitude 48.80245;2.160328

Maison de Quartier Montreuil Prés-aux-Bois Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/