Livres en scène « car courant d’air » Maison de quartier Maduran Les Quatre Robinets Catégorie d’Évènement: Les Quatre Robinets

Livres en scène « car courant d’air » Maison de quartier Maduran, 23 mars 2023, Les Quatre Robinets. Livres en scène « car courant d’air » Jeudi 23 mars, 09h00 Maison de quartier Maduran Gratuit “Livres en scène”est un théâtre livresque itinérant. Ce dispositif fait la promotion du livre en le mettant en scène. Il invite les familles à venir découvrir gratuitement des spectacles et à profiter des bibliothèques mobiles.

Le temps d’une journée les familles, les petits et les grands s’installent sous la tente, sur des coussins, dans un fauteuil, dans un canapé, pour écouter les lectures théâtralisées, les lectures animées et musicales, pour lire, feuilleter tranquillement les livres en libre accès dans les bibliothèques. Le tout en journée continue, non stop.

Le public sera invité à « monter à bord du car courant d’air » pour un voyage à travers le temps. Maison de quartier Maduran 1 chemin Zettor Les Quatre Robinets 98230 La Réunion Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T06:00:00+01:00 – 2023-03-23T09:30:00+01:00

2023-03-23T06:00:00+01:00 – 2023-03-23T09:30:00+01:00 ©laptitescenequibouge

Détails Catégorie d’Évènement: Les Quatre Robinets Autres Lieu Maison de quartier Maduran Adresse 1 chemin Zettor Ville Les Quatre Robinets Lieu Ville Maison de quartier Maduran Les Quatre Robinets

Maison de quartier Maduran Les Quatre Robinets https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les quatre robinets/

Livres en scène « car courant d’air » Maison de quartier Maduran 2023-03-23 was last modified: by Livres en scène « car courant d’air » Maison de quartier Maduran Maison de quartier Maduran 23 mars 2023 Les Quatre Robinets Maison de quartier Maduran Les Quatre Robinets

Les Quatre Robinets