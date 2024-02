Autoportrait – l’art de se regarder Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes, samedi 9 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 14:00 – 15:00

Gratuit : non Tarif prix conscient : 8 euros (6 euros tarif réduit) Réservation : le-musee-des-enfants-de-nantes.fr

Un atelier ludique en deux temps pour explorer l’art de l’autoportrait. A destination des enfants uniquement, à partir de 6 ans.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr https://www.le-musee-des-enfants-de-nantes.fr/evenements