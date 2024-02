Connaître, nommer et ressentir son corps Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes, samedi 9 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 14:00 – 15:30

Gratuit : non Tarif prix conscient : à partir de 8 euros (6 euros tarif réduit) Réservation : le-musee-des-enfants-de-nantes.fr

Cet atelier, organisé dans un espace bienveillant où les enfants peuvent s’exprimer librement, a pour objectif de définir le corps et nommer ses différentes parties, d’identifier les sensations et les nommer, ainsi que d’introduire les notions de consentement, de respect de son corps et du corps de l’autre. Atelier à destination des enfants uniquement (8-10 ans).

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr https://www.le-musee-des-enfants-de-nantes.fr/evenements