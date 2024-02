L’univers de Frida – Espace d’exploration La casa Azul Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes, samedi 9 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 14:00 – 17:00

Gratuit : non Tarif prix conscient : à partir de 8 euros (6 euros tarif réduit). Réservation : le-musee-des-enfants-de-nantes.fr À partir de 4 mois.

Plongez dans l’univers de la Casa Azul, la maison de Frida Kahlo, une expérience artistique immersive ! Plusieurs espaces d’explorations sensorielles seront disponibles. Activité parent-enfant (à partir de 4 mois) Accessible tout l’après-midi.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr https://www.le-musee-des-enfants-de-nantes.fr/evenements