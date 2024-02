La nuit du 8 mars ! #Frida Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes, vendredi 8 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-08 19:00 – 23:59

Gratuit : non Entrée à la soirée : 8 euros minimum (6 euros tarif réduit) Entrée à la soirée avec participation à l’atelier “Drink and Paint” (verre offert, matériel inclus pour créer et emporter votre oeuvre) : 20 euros (18 euros tarif réduit) Billetterie : le-musee-des-enfants-de-nantes.fr

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Musée des enfants organise un événement festif entre femmes autour de Frida Kahlo, ouvert à toutes, maman ou non ! Au programme : une sieste sonore animée par Izabela Matos et Anne-Laure Lejosne, une performance inspirée de l’œuvre de Frida Kahlo, un drink and paint pour peindre et échanger. La soirée se terminera par un DJ set de l’artiste nantaise l’Atipik. Cet événement est réservé exclusivement aux femmes, mères ou non.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr https://www.le-musee-des-enfants-de-nantes.fr/evenements