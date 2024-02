Corset Complice Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes, dimanche 3 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-03 14:00 – 14:45

Gratuit : non Tarif prix conscient : à partir de 8 euros (6 euros tarif réduit).Réservation : le-musee-des-enfants-de-nantes.fr

Un atelier parent-enfant rempli de complicité, où vous utiliserez du ruban adhésif pour donner forme à l’empreinte de votre corps, en vous inspirant de l’esprit créatif de Frida Kahlo. Malgré des années de port de corset suite à un accident et une maladie, Frida a persévéré et a laissé une trace indélébile dans le monde de l’art. Laissez-vous inspirer par sa résilience et créez ensemble un corset éphémère, ajoutant une touche de plaisir à votre expérience. À la fin de l’atelier, repartez, vous et votre enfant avec votre buste et des souvenirs mémorables. Atelier parent-enfant, à partir de 7 ans.

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr https://www.le-musee-des-enfants-de-nantes.fr/evenements