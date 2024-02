Atelier sommeil Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes, samedi 10 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-10 09:30 – 12:30

Gratuit : non 45 € Tél. 06 79 68 18 78 – affairedunevie@gmail.com Adultes

L’atelier : Mieux dormir pour mieux vivre L’association ‘l’Affaire d’une vie’ (Sophrologie-Méditation) vous propose une matinée autour du sommeil. Dormir est un besoin aussi vital que boire, manger ou respirer. Le sommeil est nécessaire à une sensation de bien-être et à une activité intellectuelle optimale. Or, depuis quelques années, toutes les études soulignent la dette de sommeil des Français. Une véritable épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques. Il est donc important de mieux connaître son sommeil pour bénéficier d’une nuit réparatrice et éviter les risques liés au manque de repos. Seront abordés : • Des apports théoriques pour comprendre le fonctionnement du sommeil. • Quelques conseils d’hygiène de vie et les bons gestes à adopter. • Des exercices de respiration pour favoriser la détente. • Les visualisations positives pour favoriser le sommeil. • Une expérience olfactive pour ressentir le relâchement. Un support, avec les exercices et les conseils proposés lors de l’atelier, vous sera remis. Public : adultes L’atelier sera co-animé par Valérie Ploumion, sophrologie-méditation ; Valérie Oudin, Naturopathe

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre Ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr 06 79 68 18 78 http://affairedunevie-nantes.fr