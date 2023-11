Après-midi Karaoké Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Après-midi Karaoké Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes, 12 novembre 2023, Nantes. 2023-11-12

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui tout public L’association Beaulieu en Action propose une après-midi karaoké, ouverte à tout le monde, afin de s’amuser. Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr 0661836672 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Adresse 22 Rue Emile Péhant Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max tout public Lieu Ville Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes latitude longitude 47.212854582, -1.548050891

