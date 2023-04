Mémos sur nos mondes – Ateliers d’expression par l’écriture Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, 15 mai 2023, Nantes.

2023-05-15

Horaire : 19:00 21:00

Gratuit : non En fonction de votre Quotient familial : De 5€ à 15€/atelier – De 35€ à 125€ l’année

Ces ateliers s’adressent à tous ceux qui ont du plaisir à écrire ou qui veulent le découvrir. Bien que non thérapeutiques, ils s’inscrivent dans une démarche de développement personnel et sont conçus pour aller, en douceur, à la découverte et vers l’acceptation de soi-même. L’écriture comme expression de son histoire, de son rapport à soi, aux autres, au monde. Par le biais de récits, de poésie, de jeux d’écrits, pour soi ou collectivement, cet atelier propose de partir vers un voyage introspectif qui prend en compte notre vécu, nos univers mais aussi notre histoire. Les propositions d’écriture sont là pour étayer et approfondir cette recherche ; la rendre à la fois sensible, subtile et vibrante. Aucun prérequis n’est nécessaire, si ce n’est l’envie de se laisser porter par les mots et de partager ces moments avec d’autres en toute bienveillance. Public : adulte, à partir de 17 ans

Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00 MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr 0650799638 https://www.associationepsylon.com/