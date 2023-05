Mon corps et moi Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Mon corps et moi Maison de quartier Madeleine Champ de Mars, 26 novembre 2022, Nantes. 2022-11-26

Horaire : 14:00 16:00

Gratuit : non De 12€ à 32€ / séance Selon votre quotient familial www.associationepsylon.com Ateliers pour aller à la rencontre de son corps Animés par Lara Wakim (Musicothérapeute), Sandra Walle (Danse-thérapeute), Nathalie Camus (Somato-PsychoPédagogue), Blanche Nicolleau (Psychologue, Gestalt-thérapeute), Sylvie Ugarte (Art-thérapeute), Lauriane Pérez (Psychologue clinicienne) A travers le programme “Mon corps et moi”, Epsylon vous propose d’explorer votre vécu corporel, de mieux le comprendre, de redécouvrir ses potentialités d’expression mais aussi d’y puiser des ressources de changement. Vous pourrez aller à la rencontre de votre corps par le biais de différentes approches et outils tels que la musicothérapie, la danse-thérapie, la gestalt-thérapie, la somato-psychopédagogie et l’art-thérapie. Participer à l’ensemble du programme est fortement recommandé pour bénéficier des différents outils proposés. Néanmoins, il est également possible de vous inscrire à un ou plusieurs ateliers choisis. Public : adulte, à partir de 17 ans Maison de quartier Madeleine Champ de Mars Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 65 00
MQ-Madeleine@mairie-nantes.fr
0650799638
https://www.associationepsylon.com/

