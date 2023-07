Partir en livre : Slam et Beatbox à Montigny-le-Bretonneux Maison de Quartier Louis Jouvet Montigny-le-Bretonneux, 17 juillet 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Partir en livre : Slam et Beatbox à Montigny-le-Bretonneux Lundi 17 juillet, 15h00 Maison de Quartier Louis Jouvet Sur réservation

Slam et beatbox

Lire en rythme sur le thème de la liberté avec Tô.

De 15h à 17h : Atelier au Cap Ados

Atelier proposé par les Écritures contemporaines

Cet atelier nous invite à lire en rythme quelques extraits de textes sur le thème de la liberté.

Par l’intermédiaire de jeux et d’exercices de groupe, nous allons créer avec la bouche et/ou le corps des rythmes pour servir la lecture. Beatbox, percussion corporelle et Slam, réunis dans une initiation ludique qui se poursuivra avec une restitution publique en première partie du concert Orphée sans frein de Tô.

À partir de 12 ans – Durée de l’atelier : 2h – Sur inscription auprès de la maison de quartier Louis Jouvet : 01 30 64 05 76

De 18h à 18h45 : Concert Orphée sans frein de Tô

Concert proposé par les Écritures contemporaines

Multi-instrumentiste et poète, Tô débarque avec son vaisseau spécial pour jouer une musique chaude, dansante et répétitive. Une musique créole proche du dub et de la techno pour servir des poèmes scandés et chantés. Parfois légers, souvent denses, ces poèmes sont des cris d’alerte, des chansons d’amour, des incantations positives où les sons et les images se mêlent pour raconter la route humaine. Le tout appelle à la transe.

Hors case, hors limite de style et de format, Tô incarne un Orphée du temps présent, sombre et solaire. Sombre comme l’époque et solaire comme le désir de renaître encore et toujours.

Durée restitution et concert : 45 minutes – Entrée libre et gratuite

Maison de Quartier Louis Jouvet 4 Place Jacques Cœur, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 64 05 76 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T15:00:00+02:00 – 2023-07-17T18:30:00+02:00

enfants spectacle

