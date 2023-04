Mohamed Lamouri & Charlie O. Maison de quartier Les Vignes Blanches, 13 mai 2023, Sarcelles.

Mohamed Lamouri & Charlie O. Samedi 13 mai, 19h00 Maison de quartier Les Vignes Blanches Entrée libre et gratuite

Mohamed Lamouri est le chanteur vedette du raï sentimental de Paris, celui qui charme depuis le début des années 2000 la ligne 2 du métro, de Belleville à Barbès. À sa mesure, le Groupe Mostla s’est lancé dans une lecture intense et ouverte de son répertoire: ses propres compositions aux confluents du raï, du reggae et de la pop occidentale des années 80, et ses reprises de l’idole Cheb Hasni. Sur scène, il est désormais accompagné de Charlie O. (Groupe Mostla, Katerine, Rubin Steiner, Mendelson, Peter Van Poehl…) qui orchestre depuis ses machines, tel un derviche pianiste électronique, ce concert à deux dans lequel Mohamed Lamouri tient la percussion, son premier instrument. Le beatmaking est signé Groupe Mostla, réalisé à partir des claviers arrangeurs orientaux qui sont à la source de son second album à venir. Mohamed Lamouri en scène c’est l’aboutissement d’un long processus initié il y a 16 ans en solitaire dans le métro, le chanteur de Paris présenté aujourd’hui pleins feux sur ce tapis volant unique en son genre: l’incroyable voix au premier plan toujours plus éraillée et intense, c’est inévitablement beaucoup d’émotions.

Maison de quartier Les Vignes Blanches avenue Anna de Noailles 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

Mohamed Lamouri Culture

Julie Folly