Reims JARDINAGE ET SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT Maison de quartier les Sources espace trois fonatines Reims, 13 juin 2023, Reims. JARDINAGE ET SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT Mardi 13 juin, 17h00 Maison de quartier les Sources espace trois fonatines GRATUIT par la Maison de quartier les Sources A partir de 3 ans

Activité accessible aux personnes en situation de handicap

Rendez-vous à la Maison de quartier les Sources espace trois fontaines ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS Maison de quartier les Sources espace trois fonatines 211 Rue Paul Vaillant Couturier, 51100 Reims Reims 51100 Trois Fontaines Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 24 50 49 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 79 86 23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T17:00:00+02:00 – 2023-06-13T19:00:00+02:00

