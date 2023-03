semaine petite enfance MAISON DE QUARTIER LES MOULINS, 20 mars 2023, LILLE.

semaine petite enfance 20 – 24 mars MAISON DE QUARTIER LES MOULINS

Atelier d’éveil à la moticité et au langage avec des orthophonistes et des kinésithérapeutes

Atelier créatif et ludiques (Ludi POP)

Atelier d’éveil musical et corporel avec une musicienne et formatrice Montessori

temps d’échanges autour de la lecture avec une auteure Anne -Francoise Thérène

Temps d’échanges autour des tous-petits et les écrans avec les rencontres audio visuelles

MAISON DE QUARTIER LES MOULINS 1 RUE ARMAND CARREL LILLE 59000 Nord Hauts-de-France 03 20 53 45 05 http://www.rdvpetiteenfance.fr ACCUEIL DE LOISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:30:00+01:00 – 2023-03-20T11:30:00+01:00

2023-03-24T09:00:00+01:00 – 2023-03-24T11:30:00+01:00