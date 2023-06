l’Expotition estivale maison de quartier Les Hauts de saint Aubin Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire l’Expotition estivale maison de quartier Les Hauts de saint Aubin Angers, 3 juillet 2023, Angers. l’Expotition estivale 3 juillet – 31 août maison de quartier Les Hauts de saint Aubin entrée libre, planning détaillé et inscription auprès de la maison de quartier des Hauts de Saint Aubin Rencontres des artistes autour de ce temps d’été en résidence. 4 comédiennes travaillent, réfléchissent, reprennent et adaptent le spectacle l’Expotition créé en 2016 autour de l’oeuvre de A.A.Milnes (personnages de Winny l’Ourson, cochonnet ..). La scénographie du spectacle est composée de grands panneaux de dessins comme pour entrer dans le monde du livre. Des ateliers sont proposés ainsi que des temps de rencontres divers (petits déjeuners, repas, partagés, ouverture des répétitions, échanges avec les artistes ..). détails et inscription auprès de la Maison de quartier maison de quartier Les Hauts de saint Aubin rue marie amélie cambell Angers Angers 49055 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 73 44 22 https://www.mqhsa.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 73 44 22 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T09:30:00+02:00 – 2023-07-03T18:30:00+02:00

