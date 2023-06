Fête de Quartier Lavera Maison de quartier Lavéra Martigues, 5 juin 2023, Martigues.

Fête de Quartier organisée par la Maison de quartier de Lavera 2023 du vendredi 9 juin au lundi 12 juin.

Vendredi 9 juin :

17h30 : Cross de Lavéra au profit de l’Association « PARTAGE » et les rues du village. Départ, arrivée et inscriptions conseillées à la Maison de Lavéra (1€ le dossard !)

18h30 : Remise des récompenses du Cross.

19h : Apéritif d’ouverture offert par l’atelier cuisine de la Maison de Lavéra sur le parvis de la Maison de Lavéra.

21h30 : Retraite aux flambeaux avec la Fanfare « BRASS Koule »

22h30 : Soirée d’ouverture animé par « MOBYLETTE SOUND SYSTEM », avec leur triporteur !

Samedi 10 juin :

9h15 : Tournoi de football de l’Amitié (15 ans et +) au stade Aurélio, organisé par la Maison de Lavéra. Inscriptions à la Maison de Lavéra jusqu’au 9 juin.

12h : Remise des récompenses du tournoi de l’Amitié sur le square Gilabert.

16h30 à 19h30 : Kermesse pour les enfants organisée par la Maison de Lavéra sur le square Gilabert.

21h : Spectacle « LES GRANDES COM2DIES MUSICALES » par le cabaret « RÊVE D’ETOILES ».

Dimanche 11 juin :

12h : Démonstration de l’atelier Hip Hop de la Maison de Lavéra et du site Picasso.

12h15 : Discours du Directeur de la Maison de Lavéra, du bureau du Comité des Fêtes et de Monsieur le Maire. Lâcher de pigeons par l’Eclair Colombophile. Rafraîchissement offert à la population par la ville de Martigues.

13h : Paëlla géante : Tarif 14€, inscriptions du 1er juillet au jeudi 8 juin à midi à la Maison de Lavéra. Vous pouvez venir avec vos assiettes et couverts !

15h30 : Concours de pétanque organisé par le Comité des Fêtes et le bar restaurant La Guinguette. (2 X 2 choisis). Inscriptions à la Guiguette et remise des prix à la buvette.

16h : Représentation des activités de la Maison de Lavéra : flamenco, bachata, zumba, acceuil de loisirs.

17h : Spectacle de Magie « Le Baron ».

19h : Apéritif et soirée musicale animés par les « TCHAPACLAN ».

Lundi 12 juin :

17h : Concours de tir à la carabine, 2 catégories : enfants de 6 à 12 ans et adultes (1 carton/4 plombs/2€).

17h30 : Ecoles des Fans pour les enfants de 5 à 12 ans, inscriptions à la Maison de Lavéra.

19h30 : Repas de l’Amitié : vous pouvez apporter votre pique-nique ou vous restaurer sur place ! Animation Musicale par « DJ MISS TINE » puis concert de clôture par « LES BONS BARDES ».

Maison de quartier Lavéra Avenue Raymond SIMI Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

