Noël à Lalande Maison de Quartier Lalande Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Noël à Lalande Samedi 16 décembre, 10h00 Maison de Quartier Lalande Entrée libre dans la limite des places disponibles / 3€ le spectacle de 10h

Programme de la journée

Théâtre d’objets & chansons

10h | Spectacle Croqu’Noël – Association Amapola

C’est l’histoire de deux cuisinières plus que farfelues qui patouillent, renversent, tambouillent dans leur cuisine faite de bric et de broc pour réaliser la recette du Croqu’Noël. Le seul, l’unique Croqu’Noël, doit être parfait, car il possède des vertus magiques qui transforment l’ordinaire en extraordinaire. Un spectacle musical et interactif qui alterne rebondissements comiques et instants magiques.

Dès 6 mois, 30 min, 3€ (billetterie sur place ou sur centresculturels.toulouse.fr)

Expériences scientifiques en continu

10h30-16h | Les petits débrouillards

Atelier n°1 : Le son, comment ça marche ?

Partir à la découverte du son ! La fonctionnement du son, la fabrication et la personnalisation d‘instruments de musique à vent, cordes et percussion ) avec des objets de récupération.

Atelier n°2 : Les flocons, d’où ça vient ?

Que se passe-t-il dans le ciel ? Création d’un nuage et de flocons à décorer grâce à la capillarité, expérience de la pêche au glaçon autour de la fonte des glaces.

Tous niveaux, 20min minimum, 2h maximum par atelier.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Danse

16h | Spectacle Lamiff

Groupe de danseurs issu des ateliers de pratique amateur du Centre culturel – Théâtre des Mazades proposant des shows mélangeant différentes esthétiques et avec une passion commune : l’envie de se dépasser et de partager des émotions.

Tous publics, 30min.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Maison de Quartier Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 05 61 47 37 55 https://lalande.toulouse.fr Le centre d’animation Lalande, c’est un gymnase, une salle de spectacle, un hall d’exposition et un accueil jeunes. C’est une structure qui mise sur l’animation culturelle et la médiation artistique pour tous les publics.Ancré depuis plus de trente ans dans le quartier, le centre propose ajoute aux à ses plus de 20 activités sportives (arts martiaux, tennis, tir à l’arc, escalade, golf… pratiquées lors d’ateliers hebdomadaires ou de stages de plusieurs jours) des ateliers culturels, créatifs et éducatifs Spectacles de théâtre, de danse et concerts sont programmés dans la salle de spectacle sur toute la saison. Pour le jeune public, Lalande prend part à la saison jeune public des centres culturels et d’animation. Il propose aussi des expositions régulières de sculpture, de photographie et de peinture.À télécharger (format.pdf)La saison culturelle septembre 2020 – janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020-2021Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur Métro : ligne B – station La Vache

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00

noel2023

© MarieCruz