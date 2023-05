FÜLÜ Maison de quartier La Vache, 8 juillet 2023, Toulouse.

FÜLÜ Samedi 8 juillet, 22h00 Maison de quartier La Vache Entrée libre

Lauréat des Résidences de création d’Occijazz, FÜLÜ dépeint sur scène un univers sonore hybride, narratif et dansant. Tissant une passerelle entre la culture jazz, la transe de l’électro et les rythmes des musiques du monde, le groupe propose un spectacle luxuriant et magnétique où masques totems, mise en scène et contes déclamés emmènent le spectateur dans un voyage onirique.

Mise en scène Marion Lévêque / Composition et soubassophone Charlie Roitel / Textes, voix, trombone et flûte Lilli Stefani / Saxophones ténor & baryton Rémi Souyris et Jean-Baptiste Gaschard / Trompettes Lucien Bonnefoi / Machines et percussions Thomas Neron / Batterie Aurélien Rouchaleou

Durée 1h30

Possibilité de réserver un gilet vibrant pour les personnes sourdes et malentendantes.

Maison de quartier La Vache 7 Rue Marguerite Duras, 31200 Toulouse, France Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T22:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:30:00+02:00

festivalalairlibre2023

© Rémy Sirieix