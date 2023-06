Téoset Maison de quartier La Vache Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Téoset Maison de quartier La Vache Toulouse, 8 juillet 2023, Toulouse. Téoset Samedi 8 juillet, 19h15 Maison de quartier La Vache Entrée libre dans la limite des places disponibles Apéro mix épicé et aigre doux : une sélection de sons par TéoSet mixant des rythmes chill, afro, latino et du rock dansant. Mix : Mathieu Taillandier Durée : 45 min. >> Découvrez le programme du festival À l’air libre Nos concerts deviennent accessibles aux sourds et malentendants.

Le système Subpac est un dispositif à enfiler comme un gilet, il transforme le son en vibrations. Réservation gratuite par mail à accueil.mazades@mairie-toulouse.fr Maison de quartier La Vache 7 Rue Marguerite Duras, 31200 Toulouse, France

