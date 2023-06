Helmut Von Karglass Maison de quartier La Vache Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Helmut Von Karglass Maison de quartier La Vache Toulouse, 8 juillet 2023, Toulouse. Helmut Von Karglass Samedi 8 juillet, 15h00 Maison de quartier La Vache Entrée libre dans la limite des places disponibles Le grand art de tradition autrichienne arrive en France ! Helmut Von Karglass doit rester le fidèle représentant de sa lignée. Malgré son patronyme, il va devoir se mettre à la portée de notre petite culture française. Pour cela, il s’impose un numéro de jonglerie au rythme d’une valse viennoise, lance des couteaux pour illustrer un discours éminemment scientifique et fait de l’acrodanse sur une marche militaire… Artiste : Lukas Wiesner

Mise en scène : Stéphane Filloque

Mise en scène : Stéphane Filloque

Suivi artistique : Christian Coumin Durée : 50 min. >> Découvrez le programme du festival À l'air libre Maison de quartier La Vache 7 Rue Marguerite Duras, 31200 Toulouse, France Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T16:00:00+02:00

