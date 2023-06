Katcross Maison de quartier La Vache Toulouse, 7 juillet 2023, Toulouse.

Katcross Vendredi 7 juillet, 22h00 Maison de quartier La Vache Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cette alchimie entre la voix de Kat et les machines de Mat crée un mélange intense : de l’électro-rock organique qui pose des questions essentielles et profondément humaines.

Autour d’eux gravitent une myriade de sons fourmillants et lumineux, une musique pour danser et pour faire vivre la scène.

Voix et synthétiseur : Catherine Cross

Guitare, synthétiseur modulaire et drum machine : Mathieu Blanc

Durée 1h30

Nos concerts deviennent accessibles aux sourds et malentendants.

Le système Subpac est un dispositif à enfiler comme un gilet, il transforme le son en vibrations. Réservation gratuite par mail à accueil.mazades@mairie-toulouse.fr

Maison de quartier La Vache 7 Rue Marguerite Duras, 31200 Toulouse, France Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1133, « description »: « Festival u00e0 lu2019air 2 e u00e9dition Libre Concerts en plein air, spectacles de rue, ateliers… Parc de la maison de quartier La Vache ven. 7 & sam. 8 juillet 2023 GRATUIT Espace convivial avec restauration et buvette Mu00e9tro B – La Vache +… », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « A L’air Libre 2023 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230531170215-4b83c89db53067367459d0046a4229f6/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718117157ed836b50 », « thumbnail_height »: 1597}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718117157ed836b50 »}, {« link »: « mailto:accueil.mazades@mairie-toulouse.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T22:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:30:00+02:00

2023-07-07T22:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:30:00+02:00

festivalalairlibre2023

© Marianne Masson