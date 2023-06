Festival À l’air libre Maison de quartier La Vache Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Festival À l’air libre Maison de quartier La Vache Toulouse, 7 juillet 2023, Toulouse. Festival À l’air libre 7 et 8 juillet Maison de quartier La Vache Entrée libre Concerts en plein air, spectacles de rue rythmeront cet événement estival et festif, entièrement gratuit ! Au cœur du festival, autour d’un espace convivial, des animations et ateliers égaieront la journée. Ven. 7 juil.

20h30 – S.H.A Sam. 8 juil.

16h30 – Hobobo

18h – Casimir et Caroline

20h30 – Banan’N Jug

22h – FÜLÜ Maison de quartier La Vache 7 Rue Marguerite Duras, 31200 Toulouse, France Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/sha »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/hobobo »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/casimir-et-caroline »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/banann-jug »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/agenda/fulu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

