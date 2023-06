Un petit air de cabaret Maison de quartier La Vache Toulouse, 7 juillet 2023, Toulouse.

Un petit air de cabaret Vendredi 7 juillet, 19h00 Maison de quartier La Vache Entrée libre dans la limite des places disponibles

Quatre artistes doux-dingues allient le bonheur des mots au plaisir du geste dans un show vivifiant et rendent leur passion contagieuse ! Un Petit Air de Cabaret est un spectacle de circomédie intense et pétillant, paré de mots, d’humain, de révolte, de poésie et de rock.

Mise en scène collective : Guillaume Buffard, Jonathan Sansoz, Sébastien Gras, Jérôme Le Berre

Durée 50 min.

Maison de quartier La Vache 7 Rue Marguerite Duras, 31200 Toulouse, France Toulouse Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie

« , « type »: « rich », « title »: « A L’air Libre 2023 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230531170215-4b83c89db53067367459d0046a4229f6/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718117157ed836b50 », « thumbnail_height »: 1597}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718117157ed836b50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T20:00:00+02:00

festivalalairlibre2023

© Piernick Pavaldech