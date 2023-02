Espace jeu POP et boutique éphémère de l’ASFAD Maison de Quartier La Touche Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Espace jeu POP et boutique éphémère de l’ASFAD Maison de Quartier La Touche, 21 mars 2023, Rennes. Espace jeu POP et boutique éphémère de l’ASFAD Mardi 21 mars, 09h30 Maison de Quartier La Touche Espace jeux sympboliques autour du thème POP : jeux colorés, musicaux, qui éveillent les sens …

Espace bricolage

Espace lecture

Boutique éphémère de l’ASFAD : vente de vêtements seconde main à très bas prix Maison de Quartier La Touche 35000 Rennes Rennes 35706 Ille-et-Vilaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T08:30:00+00:00 – 2023-03-21T10:30:00+00:00

