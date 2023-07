Montand Forever Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Montand Forever Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes, 16 juillet 2023, Rennes. Montand Forever 16 et 17 juillet Maison de Quartier – La Maison Bleue Payant Un hommage à Yves Montand, un voyage dans le Paris canaille mais pas que, un retour à une époque où le Jazz agitait les corps, où de grands auteurs faisaient chavirer les cœurs.

C’est aussi un clin d’oeil à l’esprit chansonnier grâce au doigté complice de Kevin Rousseau (clavier) et à la voix ondoyante d’Eddy Frogeais. Un duo piano-voix pour un moment frais et sympathique. » Durée : 1h05 – Tout Public Maison de Quartier – La Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T16:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

2023-07-17T16:00:00+02:00 – 2023-07-17T18:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Maison de Quartier - La Maison Bleue Adresse 123 Boulevard de Verdun, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Maison de Quartier - La Maison Bleue Rennes

Maison de Quartier - La Maison Bleue Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/