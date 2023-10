ATTRACTIONS Maison de quartier Joseph Kosma Guyancourt, 2 mars 2024, Guyancourt.

ATTRACTIONS Samedi 2 mars 2024, 11h00 Maison de quartier Joseph Kosma Individuel : 2 (Guyancourt) ou 3 € (Hors Guyancourt) – Forfait famille : 5 € (Guyancourt) ou 7,5 € (Hors Guyancourt)

Compagnie L’Éolienne

Conception, mise en piste et acro-chorégraphie : Florence Caillon

Avec : distribution en cours

Au centre de la piste, un duo d’acrobates mu par un désir partagé d’évasion, s’amuse à défier les lois de la physique. Leurs corps, soumis à une même force gravitationnelle, jaillissent, tournent, roulent, s’empilent, chutent, s’attirent et se repoussent. Nos deux acolytes doivent se rendre à l’évidence : la seule issue est de trouver le bon moyen de dialoguer pour mieux cohabiter. S’ouvre alors un nouvel horizon, optimiste et terre-à-terre : se porter, s’apporter, se supporter, avec les mains, avec le dos, avec la tête, avec les pieds…

Florence Caillon reprend ici les principes acro-chorégraphiques qui constituent les fondements de son langage circassien : jets de corps, élans, spirales, déséquilibres, sauts, chutes, tremblements, décomposition du mouvement acrobatique. Sur une composition musicale originale, s’invente une fable poétique et solaire.

Dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines.

Maison de quartier Joseph Kosma 5 place Jacques Brel 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation.lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 48 33 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mq.kosma@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 57 20 40 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T11:00:00+01:00 – 2024-03-02T11:45:00+01:00

