LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Maison de quartier Joseph Kosma Guyancourt, 25 octobre 2023, Guyancourt.

LES BONS CONTES FONT LES BONS AMIS #1 Mercredi 25 octobre, 10h00, 11h00, 15h00 Maison de quartier Joseph Kosma Individuel : 2 (Guyancourt) ou 3 € (Hors Guyancourt) – Forfait famille : 5 € (Guyancourt) ou 7,5 € (Hors Guyancourt)

À 10h et 11h, à partir d’1 an : Avec ou sans Zèle ! Ti Piaf n’a même pas peur, c’est décidé maintenant il est grand. Il vole et s’éloigne du nid, il a la bougeotte, il sifflote. Mais voilà, c’est l’accident : une blessure à l’aile l’oblige à se mettre en quête d’un abri…

À 15h, dès 5 ans : Plumes sur la banquise Sur la banquise, au tout début des temps, tous les oiseaux étaient blancs. Tout le monde vivait dans l’obscurité. Mais, doté d’un caractère bien trempé, Corbeau est bien décidé à voir les choses changer !

En partenariat avec La Maison de Conte (Chevilly- Larue).

Maison de quartier Joseph Kosma 5 place Jacques Brel 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation.lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 48 33 44 »}, {« type »: « email », « value »: « mq.kosma@ville-guyancourt.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 57 20 40 »}]

