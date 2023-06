Partir en livre : Vive l’été à Guyancourt Maison de quartier Joseph Kosma Guyancourt, 12 août 2023, Guyancourt.

Partir en livre : Vive l’été à Guyancourt Samedi 12 août, 10h00 Maison de quartier Joseph Kosma Sur réservation

Des animations pour tous :

À 10h et 11h : Spectacle Le swing des tout-petits

Cette année, libres comme l’air, on s’envole en montgolfière ! Montez avec nous, à la recherche des comptines et des histoires qui se cachent dans la jungle. Grrr !

De 0 à 5 ans – Durée : 45 minutes – Réservations auprès du Centre social Joseph-Kosma : 01 30 57 20 40

De 14h30 à 17h : Espace lecture avec le Bibliobus

À la rencontre des petits et grands lecteurs guyancourtois : profitez des hamacs, tentes et coussins du Bibliobus pour un moment de détente, de lecture et des surprises sur le thème de Mortelle Adèle.

Entre 15h et 17h : Atelier créatif Sous le signe de l’arbre

Découvrez votre arbre frère selon le calendrier celtique en fonction de votre jour et mois de naissance ! Une manière de se retrouver à travers la richesse symbolique de chaque arbre.

Tout public – Accès libre – Durée d’un atelier : entre 30 et 45 minutes

Maison de quartier Joseph Kosma 5 Place Jacques Brel 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 57 20 40 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T10:00:00+02:00 – 2023-08-12T17:00:00+02:00

2023-08-12T10:00:00+02:00 – 2023-08-12T17:00:00+02:00

© SQY