Entrée libre

Le mairie-bus se rend auprès des jeunes dans leur quartier et/ou lycée pour mieux les écouter, les accompagner, les orienter et favoriser l’accès aux droits Maison de quartier Jeanne Pistoun, Rue Robert Desnos, 13500 Martigues Rue Robert Desnos, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur De décembre 2022 jusqu’en avril 2023, le mairie-bus viendra au plus près des adolescents et jeunes adultes avec, à son bord, des animateurs du service jeunesse et un médiateur des Espaces Pubics Numériques. La volonté est de mieux les informer sur les demarches administratives à l’approche de la majorité mais aussi les renseigner sur les dispositifs jeunesse dont ils peuvent bénéficier (E-pass jeune, pass culture, cartes de bus, pass’sport, pass santé jeunes, SNU, recensement, carte vitales…)

Lieu Maison de quartier Jeanne Pistoun, Rue Robert Desnos, 13500 Martigues
Ville Martigues
Age minimum 14
Age maximum 25

